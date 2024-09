Manna: "Giuntoli? Se ripenso a una cosa mi viene da sorridere..."

Manna: "Dalla Juve sono uscito uomo"

Il ritorno da avversario all'Allianz Stadium: “C’è grande emozione perché dalla Juve sono uscito uomo. Ho dei grandi ricordi, ma la Juventus per me rappresenta il passato. Ho iniziato un nuovo percorso. L'anno con Giuntoli? Mi ha raccontato degli aneddoti sul Napoli e mi ha preparato inconsapevolmente a questa nuova esperienza. Ovviamente, non sapevamo che sarebbe accaduto che andassi al Napoli. Se ci penso mi viene da sorridere. Sono orgoglioso di essere a Napoli. McTominay titolare? Quando arrivano dei giocatori nuovi c’è sempre curiosità e piacere di vederli in campo. Abbiamo una rosa che è competitiva dei nostri obiettivi stagionali. Dobbiamo restare focalizzati sul lavoro quotidiano. Sappiamo dove vogliamo arrivare”.