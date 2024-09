Conte torna allo Stadium, per la prima volta con i tifosi della Juve: così lo hanno accolto

L’emozione non la può nascondere. Juve-Napoli non può essere una partita come le altre per Antonio Conte , per la prima volta allo Stadium davanti ai tifosi della Juve. Sedici anni di storia non si cancellano, tredici da giocatore e tre da allenatore in cui ha vinto tutto, e non vuole cancellarli lui per primo. Conte allo Stadium da ex c’era stato già tre volte ai tempi dell'Inter, ma con gli spalti deserti per il covid.

Così i tifosi della Juve hanno accolto Conte

Il ritorno del tecnico allo Stadium ha inizialmente diviso i tifosi della Juve, che non gli hanno dedicato cori a favore e nemmeno fischi, almeno non troppi. Qualcosa c'è stato al momento dell'annuncio delle formazioni: lo speaker ha detto il nome di Antonio Conte prima della squadra, e sono partiti i fischi assordanti, ma erano rivolti al Napoli in generale, compreso l'allenatore. Poi a partita iniziata è arrivato qualche applauso dalla tribuna. Non è successo più nulla fino al 44', quando Conte ha protestato per un fallo non concesso da Doveri: a quel punto è arrivato qualche fischio dallo Stadium, ma nulla di eclatante.

Conte, giro di campo e applausi

Alla fine Conte ha fatto il giro di campo per salutare i tifosi, anche se gli spalti erano già mezzi vuoti: i bianconeri hanno risposto con tanti applausi. Insomma, sono più quelli che lo considerano ancora una leggenda di quelli che lo reputano un traditore. Il tecnico si è soffermato anche sotto il settore ospiti, per salutare i poco più di mille tifosi non residenti in Campania che sono potuti entrare allo Stadium.

Come ha vissuto Conte la partita

Ma come ha vissuto Conte la partita? Come sempre, a sgolarsi e correre tutto il tempo insieme con la squadra, chiedendole di ricompattarsi appena si allungava un po'. Non si è fermato un istante, e poi ne aveva per tutti: se l'è presa anche con i medici del club che hanno ritardato l'ingresso in campo per soccorrere Di Lorenzo. Insomma, la solita passione, anzi probabilmente un po' di più.