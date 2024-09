Pagelle Napoli: i voti ai giocatori dopo la sfida con la Juve. McTominay domina

Politano 6,5

Partita di grande sacrificio difensivo, a galleggiare tra Cambiaso e Yildiz, ma anche di brividi sulla schiena di Madame: innesca Rrahmani di testa, sfiora il gol dopo uno slalom, attacca spazi e porta.

Folorunsho (28’ st) 6

Conquista e riparte, alleggerendo la pressione finale.

Anguissa 7

Aggredisce Locatelli in costruzione e chiunque transiti nella sua zona. Sta bene e si vede: strappa, accompagna la costruzione, s’inserisce. E non spreca un pallone.

McTominay 7

L’esordio dal 1’, molto convincente: aumenta i valori in entrambe le fasi con qualità, personalità e intensità nelle pressioni. In fase di possesso recita quasi da seconda punta e sfiora anche il gol da fuori (27’). Difficile tenerlo fuori.

Kvaratskhelia 5

Parte ispirato, concedendo alla platea un po’ di giochi in mezzo al caos sulla trequarti, ma gli spazi sono stretti e non riesce a rifinire e a concludere come si deve. Punta poco Savona, giocando soprattutto dentro il campo. Buone le coperture.

Neres (28’ st) 6

La sensazione del pericolo quando punta e stringe a destra. La magica serie di assist in fila si interrompe a quota tre.

Lukaku 4,5

Dopo due partite da protagonista, questa volta Rom lascia la scena al suo marcatore: Bremer. Un’ombra tremendamente ingombrante che va di anticipi e contrasti, per terra e per aria. S’impegna e cura la pressione sul primo portatore, ma non produce un solo tiro in porta. E soffre: condizione così così.

Simeone (28’ st) 5,5

In lotta perenne, senza chance utili.



IL MIGLIORE McTominay