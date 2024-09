Conte scopre l'altro Napoli: via al turnover. Tutti i cambi per la Coppa

Fermo restando l’assenza obbligata dell’infortunato Meret, un portiere che comunque avrebbe riposato lanciando la prima in casa da titolare di Caprile, l’ipotesi plausibile è che giovedì nella linea difensiva cominceranno Mazzocchi a destra, l’esordiente assoluto Rafa Marin (0 minuti finora) e Juan Jesus al centro , e Spinazzola a sinistra; Gilmour a fare coppia con Lobotka (o Folorunsho) in mezzo, con Neres e Ngonge sugli esterni, e Raspadori a sostegno di Simeone. Se così fosse, dicevamo, sarà un Napoli rivoluzionato nei dieci/undicesimi della formazione schierata dal primo minuto a Torino con la Juventus. Fino alla partita contro il Palermo ci sono ancora un paio di giorni di lavoro e di riflessioni, ma considerando che domenica gli azzurri giocheranno ancora in campionato contro il Monza, e sempre al Maradona, è plausibile pensare che Conte adotti un turnover radicale.

Napoli, occhio all'ex

Tra l’altro anche l’allenatore rosanero, Alessio Dionisi, ha anticipato molti cambi rispetto al pareggio con il Cesena in campionato: «Questa squadra ha un organico importante e la sfida di coppa sarà un’opportunità per chi ha avuto meno minutaggio». Il direttore sportivo del Palermo, due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro giornate di Serie B, è Morgan De Sanctis, un grande ex del Napoli, il portiere del ritorno in Champions e delle prime notte magiche dei Tre Tenori, per molti il migliore interprete del ruolo dell’era De Laurentiis. Dopo le esperienze manageriali con la Roma e la Salernitana, in estate ha cominciato un nuovo percorso: il ritorno in quello che fu il suo stadio, all’epoca San Paolo e oggi Maradona, sarà come sempre un’emozione.