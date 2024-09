Napoli, Olivera: "Vogliamo vincere la Coppa Italia. McTominay? Si vede una cosa"

Mathias Olivera ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio CRC, in cui ha toccato tantissimi argomenti, tra cui la Coppa Italia : " È un obiettivo, puntiamo a vincerla . Conte è un grande allenatore e ci insegna tantissimo ogni giorno". Il Napoli affronterà infatti il Palermo nei sedicesimi della competizione dopo aver pareggiato 0-0 in casa della Juventus : "Abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra e non abbiamo preso gol. È frutto del lavoro iniziato tre mesi fa: dobbiamo continuare a lavorare così per non subire reti".

Napoli, Olivera: "Con Conte si impara tantissimo"

Poi, ancora su Conte: "Quando c’è un grande allenatore che ha giocato e allenato tantissime squadre si impara tantissimo. Io, come tutta la squadra giorno dopo giorno, imparo da lui. Sto imparando a giocare nella difesa a tre, una formazione a cui non ero abituato. Il calciatore si deve abituare al livello dell’allenatore. Mi piace un po’ di più giocare nella difesa a quattro, ma in tutti i moduli posso aiutare la squadra". Olivera ha anche parlato della concorrenza con Spinazzola: "Leonardo è un grandissimo calciatore abile con entrambi i piedi. È fortissimo, ma soprattutto è una grandissima persona. McTominay? Si vede che è forte. Aiuta la squadra e deve continuare così".

"Vivere a Napoli è un orgoglio"

Infine, sulla città di Napoli: "Vivere qui vale tantissimo per me e per la mia famiglia: è un orgoglio. Napoli assomiglia ad una città sudamericana soprattutto per il clima, l’ambiente e l'atmosfera. Giorno dopo giorno cerco di sfruttare tutto questo. Napoli più simile al National o al Penarol? Più simile al National. Mate o caffe? Il caffè qui è buonissimo, lo sapevo che era così buono. Però il mate mi piace tantissimo".