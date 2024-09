Osimhen al Galatasaray, Caliendo: "Quel video mi ha fatto tenerezza..."

Osimhen, la stoccata di Caliendo

Caliendo ha aggiunto: "Se devo essere franco la prima volta che ho visto giocare Osimhen nel Napoli dissi al mio amico che sarebbe arrivato a costare 200 milioni. In questo momento, grazie alla regia di chi si è occupato di tutta la sua gestione, la sua operazione è stata deludente andando in un mercato come se fosse una scarpa di scarto. Invece, doveva essere l’uomo principe del mercato mondiale e non è stato amministrato nel giusto modo. Da parte di chi lo gestiva sono arrivate delle rassicurazioni sulla sua cessione multimilionaria e De Laurentiis s’è fidato. Calenda ha fatto un flop, è davanti agli occhi di tutti. Si parlava di Chelsea, di PSG e alla fine è andato al Galatasaray, per cui qualcuno ha sbagliato. Sono rimasto molto deluso, ho dichiarato che Osimhen mi ha fatto tenerezza, ma mi ha fatto tenerezza chi gli ha fatto fare quel video”.