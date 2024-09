Napoli, agli ottavi di Coppa Italia c'è la Lazio: quando e dove si gioca

Coppa Italia: Napoli agli ottavi, c'è la Lazio

Per i biancocelesti sarà l'esordio stagionale nel torneo, mentre il Napoli ci arriva dopo la vittoria contro il Modena dello scorso 10 agosto e la manita in casa al Palermo. Napoli e Lazio si giocheranno un posto ai quarti di finale in gara secca all'Olimpico. Due le possibili date per la partita: mercoledì 4 dicembre oppure mercoledì 18 dicembre. Sarà la 22esima sfida in Coppa Italia tra Lazio e Napoli. Chi vincerà la gara a Roma affronterà una tra Inter e Udinese.