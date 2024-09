Un organico completo

Inizialmente, i partenopei si sono presentati con dieci undicesimi diversi rispetto alla formazione schierata in casa Juve, con l'eccezione del solo, ammirevole stakanovista Lobotka. Cambiati gli interpreti, non è cambiato il copione di Antonio: collettivo pimpante, aggressivo, smanioso di giocare, divertendo e divertendosi. Lo scatenato Ngonge ha fulminato il Palermo in undici minuti con la sua prima doppietta partenopea, poi è arrivato il tris di Juan Jesus. Nella ripresa, con i siciliani in dieci per la frettolosa espulsione di Vasic a mezz'ora dalla fine, c'è stata gloria per Neres al debutto da titolare (e già 4 assist in stagione) e per McTominay, grinta e personalità da vendere, subito a bersaglio su assist di Lukaku (è il secondo), subito con la dinamite nei piedi, tanto da centrare la traversa a stretto giro di posta dopo il gol. Il palo di Brunori è stato l'unico sussulto palermitano: incassata la batosta, Dionisi avrà molto da lavorare, in difesa, centrocampo, in attacco, sebbene contro la corazzata di Conte ci fosse ben poco da fare. Quando, al 31' della ripresa, sono subentrati tutti insieme Kvaratskhelia, McTominay e Lukaku i quarantamila Maradona hanno realizzato una volta di più quale sia la forza di un organico completo in ogni suo reparto, a cominciare dall'attacco. Se anche l'altro Napoli vola così, Conte può puntare allo scudetto.