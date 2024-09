Conte dopo Napoli-Monza: "Lasciamo sognare i tifosi ma teniamo i piedi per terra"

23:55

Conte: "Sono innamorato di questa squadra"

Conte: "Io di questa squadra sono innamorato. E non lo dico tanto per dire, perché non lo faccio mai, starei zitto anzi. Si sta creando una bella alchimia tra il gruppo storico e i nuovi, dobbiamo lavorare per alimentarla. Dobbiamo lavorare affinché i sogni dei tifosi del Napoli diventino realtà, ma al contempo devo essere molto realista e per farlo dobbiamo lavorare duro, come dico spesso mettendo i paraocchi. Nel finale di gara ho visto un po’ di frenesia nei ragazzi: credo che questo passi per la testa per quello che la vittoria avrebbe comportato, trovarsi in testa alla classifica. Le altre avevano già vinto, anche su questo dovevo vedere maturità: vincere giocando dopo di loro, per questo spiego quella frenesia ma dobbiamo saperla frenare, da questo capisco se la mia squadra sta crescendo".

23:48

Conte: "McTominay seconda punta? Vi spiego"

Conte: "McTominay seconda punta? In campo non accade mai qualcosa per caso, sono soluzione studiate per mettere in difficoltà l'avversario. Scott è un giocatore completo che può fare il trequartista, la mezzala e il centeale di centrocampo. E' molto duttile e sicuramente un grandissimo giocatore".

23:46

Conte: "L'equilibrio parte sempre dalla disponibilità dei giocatori"

Conte in conferenza: "L'equilibrio parte sempre dalla disponibilità dei giocatori al di là del modulo e della vari situazioni. La voglia di lavorare in fase offensiva e difensiva ti permette di avere questo equilibirio. Non so se avete visto il lavoro che ha fatto Politano. E' la dimostrazione che l'io viene messo a disposizione della squadra sacrificando anche delle proprie caratteristiche".

23:35

