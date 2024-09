Napoli Legends, altro trionfo

Guidati dal grande e storico capitano Beppe Bruscolotti, le Napoli Legends conquistano ancora un altro trofeo e si aggiudicano il triangolare benefico organizzato dalla Fondazione Pietro Mennea. 4-2 la prima partita vinta contro una selezione delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Doppietta di Calaiò, gol di Stefan Schwoch e di Luca Altomare. Subito dopo di nuovo protagonisti contro l'ANM ve uncino per 6 a 3, doppietta di Stefan Schwoch di cui un gol bellissimo di tacco, doppietta dell'Arciere Emanuele Calaiò che non perde il vizio nemmeno nell'incornata di testa e gol molto bello da fuori aerea in controtempo sul portiere avversario di Fabiano Santacroce, in controtempo sul portiere avversario. Diversi gli assist vincenti di Dieguito Maradona Jr., che ha mostrato piede vellutato e visione di gioco manovrando in velocità e sfiorando il gol prima di infortunarsi il polpaccio con un leggero stiramento. In evidenza anche la velocità e la classe inconfondibile di Gianni Improta a centrocampo che dà ancora le piste ai 20enni, Fabiano Santacroce a difesa un mito insuperabile, Nicola Mora sulla fascia un moto perpetuo, il gatto di Riardo, Raffaele Di Fusco, tra i pali ho mostrato riflessi e tuffi plastici invidiabili. Capitano e mister che con la sola presenza ha fatto davvero emozionare tutti, Beppe Bruscolotti. Legalità, integrazione, inclusione per il quartiere Sanità e per i ragazzi di Napoli che sono sempre nel cuore di chi ha vestito i colori del Napoli.