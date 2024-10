Napoli, il creativo Kvaratskhelia segna e fa sognare

NAPOLI - Kvara è tornato: domenica scorsa ha segnato contro il Monza il gol del 2-0 - il sigillo sul primo posto - e i virtuosi delle statistiche lo hanno anche consacrato come primo creatore di occasioni in Serie A. Tra i primi cinquanta nei cinque campionati top d’Europa e per la precisione settimo davanti a Leão, Salah, Weiser, Man, Son, Moises Caicedo, Yildiz, Vinicius Junior, Kane, Kulusevski e Williams. Iñaki: Nico, una delle stelle più luminose dell’Europeo, non è in classifica. Niente male davvero, Khvicha: è sempre uno dei più incisivi e decisivi tra Premier, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A. Anzi, guardando agli affari di casa nostra è l’uomo con l’ indice di creatività più elevato : 89.5 secondo una tabella stilata dall’Osservatorio calcistico Cies, tenendo conto di una serie di parametri che comprendono la frequenza dei passaggi che portano a un gol o a una chiara occasione da gol; i passaggi completati all’assistman (secondo assist); i passaggi che rompono la linea difensiva avversaria ricevuti da un compagno di squadra.

Kvara, i numeri in Serie A

La somma fa il totale: Kvara leader in Serie A davanti a Leão (8°) e Reijnders (25°) del Milan, De Ketelaere dell’Atalanta (12°), Man del Parma (16°), Yildiz della Juve (28°), Thauvin dell’Udinese (40°) e Dodo della Fiorentina (41°). Per la cronaca: i dati raccolti si riferiscono alle partite di campionato e sono relativi esclusivamente ai calciatori che hanno giocato per almeno 360 minuti.

Kvara, l’elogio di Conte

Soddisfazioni. Ma non solo: certi numeri servono a raccontare soprattutto il peso specifico di un giocatore all’interno di una squadra. E anche Conte, ieri, ha promosso con lode il rendimento e l’atteggiamento di Kvara: «Vedo Khvicha molto coinvolto, sia dal punto di vista tecnico sia emotivo. E io voglio vedere i miei calciatori così: se si arrabbiano con l’arbitro significa che ci tengono e hanno veramente voglia di fare qualcosa di bello tutti insieme, ma è chiaro che lui deve stare tranquillo... Vogliamo finire le partite in undici!», ha detto scherzando un po’ sull’ammonizione rimediata con il Monza. «A volte un cartellino vuol dire che si sente la partita».

Kvara, un primato da eguagliare

Il suo avvio di campionato è stato importante: 3 gol e 2 assist in sei giornate. Nell’anno dello scudetto, il suo primo in Italia, collezionò 4 gol e un assist nello stesso spazio temporale; mentre nella scorsa stagione un gol e 2 assist. Tra l’altro, alla prima contro l’Hellas a Verona fu costretto ad arrendersi alla fine del primo tempo. La successiva, poi, fu la settimana della nascita di suo figlio Damiane e anche della prima rete contro il Bologna; poi, graffi sulla pelle del Cagliari e del Monza, più assist a Di Lorenzo e Lukaku. E ora, il Como: se domani riuscirà a segnare un gol, eguaglierà i valori al settimo turno dell’annata del trionfo. E poi, beh, c’è da consolidare il primo posto prima di dedicarsi a trascinare la Georgia in Nations nel corso della sosta. Sarà interessante anche la sfida a distanza con Nico Paz, il biondo trequartista argentino di 20 anni che dipinge calcio chic e che forse è un po’ il simbolo della squadra rivelazione di Fabregas. A novembre 2023 segnò anche agli azzurri in Champions con il Real.

Napoli, la strategia per il rinnovo del georgiano

Dopo la pausa, poi, il ds Manna incontrerà ancora il suo agente Mamuka Jugeli dopo la chiacchierata di lunedì a Napoli per il rinnovo: la trasferta a Milano con il Milan, a fine ottobre, potrebbe essere una buona occasione da indicare sull’agenda.