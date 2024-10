Conte eletto miglior allenatore di settembre: premiazione prima di Napoli-Como

NAPOLI - È Antonio Conte il Coach Of The Month di settembre. Il premio è stato assegnato all'allenatore del Napoli e verrà consegnato domani prima della sfida contro il Como di Fabregas al Maradona. Proprio ieri lo stesso Cesc aveva speso parole di grande elogio nei confronti del suo ex tecnico: "È il migliore degli ultimi anni". Come ricorda la Lega Serie A, il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato gli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi e di qualità di gioco, oltre che di comportamento tenuto durante le gare.