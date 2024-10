Napoli, Manna: "Rinnovo Kvaratskhelia? No stress, noi siamo stati chiari"

Prima del calcio d'inizio di Napoli-Como , Giovanni Manna ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Kvaratskhelia al microfono di DAZN: "Ha tre anni di contratto. Lo ribadisco. Stiamo parlando, non abbiamo stress. Siamo concentrati su tante altre cose. Con tranquillità parleremo con lui e l’agente, ma senza ansie”. A Sky, il direttore sportivo degli azzurri ha poi aggiunto: “Il prossimo incontro a Milano sarà da dentro o fuori? No, parlare di un incontro decisivo per definire è un po’ troppo. Noi siamo stati molto chiari. Ci sono tre anni di contratto, ne stiamo parlando. Non abbiamo l’ansia di accelerare questa situazione. Siamo tranquilli. Vediamo che succede”.

Manna: "Non dobbiamo ascoltare ciò che si dice all'esterno su di noi"

Manna ha poi aggiunto: “Aver ricreato questa atmosfera è importante. Dobbiamo essere orgogliosi di questo. Le pressioni fanno parte di questo lavoro. Le abbiamo noi stessi, interne. Ci sono all’esterno. Noi dobbiamo restare concentrati e giocare partita dopo partita. Siamo soddisfatti ma non appagati di quanto abbiamo fatto finora. Non dobbiamo ascoltare quello che si dice fuori e dobbiamo restare concentrati”.

Manna a tutto campo, poi il siparietto con Ferrara

Infine, Manna ha toccato diversi temi: “Napoli rivelazione? Lo scorso anno è stato fallimentare, non so se siamo una sorpresa. Il lavoro paga. Il gruppo è incredibile. Rimaniamo lucidi e concentrati e vediamo. Il Como è salito dalla Serie B, ma sta dimostrando grandi capacità e organizzazione di gioco. Sono piacevoli da vedere. McTominay è un giocatore importante, non lo abbiamo scoperto noi. Era allo United, non è stato semplice portarlo qui, ma la sua volontà è stata determinante. Siamo felici di averlo e speriamo ci possa dare una mano. Mercato di riparazione? A gennaio, se saremo in una buona posizione, vorra dire che la squadra sta andando bene. Non penso che dovremo intervenire a gennaio. Speriamo vada tutto bene”.

Spazio anche a un siparietto, tra le risate, con Ferrara: “Ferrara oggi varrebbe una quarantina di milioni”. Pronta la replica: “Non sarebbe un problema il costo del cartellino, ma l’ingaggio che chiederei...”.