Napoli, Lukaku va a vedere l'Anderlecht: le parole dopo l'omaggio da brividi

Grazie alla vittoria casalinga contro il Como , il Napoli si è assicurato altre due settimane da capolista, vista la sosta per le nazionali. Lukaku , dopo il gol e due assist nell'ultima gara, ha chiesto al Belgio di non essere convocato per rimanere a lavorare a Castel Volturno. Fatta eccezione per questo weekend, dove ha fatto ritorno a Bruxelles .

Lukaku, l'omaggio dai tifosi dell'Anderlecht

L'attaccante ha giocato con la maglia dell'Anderlecht, tra giovanili e prima squadra, per cinque anni. Tanti sono bastati per diventare una leggenda del club. Domenica è tornato nella capitale belga per salutare la sua vecchia squadra. Applausi da tutto lo stadio in occasione della partita contro lo Standard Liegi, vinta 3-0 dai biancoviola. Questo il messaggio scritto sui social da Lukaku dopo l'omaggio: "Grazie mille a tutti i tifosi. Sono tornati a galla tanti ricordi. Grazie per il vostro amore e supporto. Non dimenticherò mai questo momento. Complimenti anche ai ragazzi. Grazie Anderlecht". L'attaccante del Napoli è andato poi anche a festeggiare negli spogliatoi con la squadra. Insieme a lui anche il fratello di Romelu, Jordan (ex Lazio), e l'amico e compagno di nazionale Zeno Debast.