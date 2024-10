La mossa tattica di Conte che ha trasformato il Napoli con il 4-2-4

La sintesi

Fatto sta che il Napoli, grazie al sacrificio dell’intero collettivo e di uomini diventati decisivi e tatticamente imprescindibili come Politano e McT, sta consentendo a Conte di presentare un Napoli ultra equilibrato, capace di attaccare con otto uomini secondo i principi del 4-2-4 e di difendere con una linea a cinque. La sintesi del pensiero del tecnico, l’evoluzione di un allenatore all’avanguardia capace di attingere dalla propria storia, dal bagaglio di una carriera, creando una squadra moderna secondo la sua tradizione. Un lavoro da applausi - e tanti, tantissimi - che in sette partite, anzi sei dal crollo di Verona con l’Hellas al Como, ha prodotto la rinascita di un gruppo, cinque vittorie e un pareggio con 2 gol incassati e 14 realizzati dal 25 agosto. E soprattutto il primo posto in classifica: per due settimane consecutive e alla seconda sosta. Altro che pressione. E ora, cioè da domani, di nuovo in campo al centro sportivo di Castel Volturno senza i nazionali ma con rinnovato entusiasmo e maggiori certezze: il Napoli comincerà la lunga preparazione della prossima trasferta a Empoli, in programma alle 12.30 di domenica 20 ottobre. Un campionato fa finì malissimo, con una sconfitta, e fu una delle peggiori giornate dei campioni d’Italia: la missione sarà girare in fretta un’altra pagina.