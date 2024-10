Napoli, parole di fuoco per Juan Jesus: "Provano a rubare l'auto, fate vomitare"

Juan Jesus, parole di fuoco su Instagram

Queste le parole di Juan Jesus evidentemente preoccupato, oltre che della macchina in sé, anche della sicurezza sua e dei suoi bambini: "Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese pedinato oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione, fate vomitare". Il difensore ha poi aggiunto, in un'altra storia: "Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell'arco di un mese ho trovato nella macchina ben cinque airtag. E solo sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiai alla fine sono secondari, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo".