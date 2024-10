Napoli, svelata la nuova statua di Maradona in bronzo: andrà vicino al murales

Non più solo il celebre murales nei Quartieri Spagnoli . La storia infinita di amore tra Napoli , i napoletani e Diego Armando Maradona da oggi vive anche grazie alla realizzazione di un'opera adagiata ai piedi della celebre immagine dipinta de El Pibe de Oro , diventata meta di pellegrinaggio per tifosi e appassionati di calcio, ma anche semplici turisti da tutto il mondo.

L'opera è dell'artista Paolo Ottone

L'artista Paolo Ottone ha infatti creato una nuova statua in bronzo dedicata a Maradona. Come documentato da "Napoli Magazine", la statua è stata trasportata a mano da tre persone e adagiata a terra. Nel momento in cui ciò è avvenuto si è levato un grido spontaneo: "Un applauso all'artista!". E gli applausi sono arrivati. La memoria di Maradona non smette di essere omaggiata.