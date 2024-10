Serie A, Kvaratskhelia nominato giocatore del mese di settembre

La Lega Serie A ha nominato Kvicha Kvaratskhelia come miglior giocatore del mese di settembre . Il calciatore del Napoli verrà premiato nel pre-partita contro il Lecce , al Maradona, match in programma sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15.00.

Serie A, Kvaratskhelia premiato come Player Of The Month di settembre

Queste le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo: “I tantissimi voti arrivati sulla piattaforma di EA SPORTS dimostrano il desiderio di molti tifosi di partecipare alle scelte della Serie A. Kvaratskhelia è un simbolo del Napoli e di tutto il nostro campionato, un giocatore straordinario che con la sue giocate di qualità può sempre decidere una partita, oltre che una figura positiva per i più giovani, emblema dell’impegno e della determinazione necessarie per raggiungere risultati ambiziosi. Con il quarto successo come Player Of The Month l’esterno del Napoli raggiunge Paulo Dybala tra i giocatori che hanno vinto più volte questo trofeo”.