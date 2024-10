Da Napoli a Glasgow, nasce la pizza McTominay e Gilmour: clienti già pazzi

Gli ingredienti delle pizze McTominay e Gilmour

Rossi ama, ovviamente, sia la Scozia sia l'Italia e ha celebrato il suo legame con una pizza a base di pomodoro condita con mozzarella di bufala, polpette di haggis, polpette italiane, salsa al mascarpone e salsa al whisky. Intervistato da Sky Sports Football, Rossi ha spiegato: "Ho celebrato la vittoria dello scudetto indossando il mio kilt a Napoli e assistendo a Napoli-Sampdoria sempre in kilt. Quando ho saputo che il Napoli stava acquistando McTominay mi sono chiesto come mai il Manchester United lo stesse vendendo! Ero così eccitato dalla notizia del suo arrivo al Napoli che mi è tornata in mente l'emozione che ho provato quando Maradona firmò per il Napoli. Avevo 14 anni. Fu speciale. E poi quando ho saputo che anche Gilmour lo avrebbe raggiunto, beh, ho pensato che le chance del Napoli di fare grandi cose erano aumentate".