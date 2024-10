Da Di Lorenzo a Kvaratskhelia: Napoli, chi sono i quattro cardini di Conte

La scommessa l’ha vinta e non era così scontato dopo quanto visto la scorsa stagione. Era stato chiaro con il presidente De Laurentiis, ancor più preciso nel giorno della sua presentazione a Palazzo Reale. C’erano 4 intoccabili in quello che era il Napoli ideale di Antonio Conte, 4 assi da blindare a tutti i costi , nonostante qualche malumore e le offerte che non sarebbero e in alcuni casi non sono mancate in estate. Kvaratskhelia , prima di tutti, ma anche il capitano Di Lorenzo , che più di ogni altro giocatore del Napoli aveva vissuto male la stagione con lo scudetto sul petto. Non gli unici a essere definiti incedibili, perché nella lista inviata al ds Giovanni Manna e al presidente c’aveva messo anche Lobotka e Anguissa, ritenuti utilissimi nel suo progetto , come del resto hanno dimostrato le prime 7 giornate di campionato. Scommesse vinte, una per una, al di là delle belle sorprese che sono arrivate anche dal mercato . Giocatori che hanno riabbracciato la causa del Napoli al 100%, grazie alla stima del loro nuovo allenatore. Un poker d’assi a cui può aggiungersi Meret, a cui Conte ha dato da subito fiducia. Importanti, intoccabili, scommesse vinte.

Di Lorenzo, il capitano senza sosta

Per alcuni telefonare è vintage, si preferisce comunicare tramite messaggi o con audio di Whatsapp. A volte, però, i metodi considerati obsoleti, quasi da boomer, funzionano benissimo quando si deve raggiungere un obiettivo, in questo caso convincere il capitano del Napoli che per lui ci sia ancora tanto spazio e tante pagine di storia da scrivere in azzurro. Così è stato per Giovanni Di Lorenzo, che alla telefonata di Antonio Conte arrivata in estate ha risposto con garbo e curiosità nonostante lo stato d’animo gli avesse insinuato il dubbio che la sua avventura con il Napoli fosse ai titoli di coda e ai ringraziamenti dopo cinque anni e un sogno chiamato scudetto. Voltare pagina è stato facile. Lo è sempre quando c’è uno come il tecnico salentino ad allenarti, uno che sa curare la forma fisica e l’aspetto mentale. Lo dicono soprattutto i suoi ex giocatori, incantati dai suoi metodi. E allora Di Lorenzo s’è rimboccato le maniche dopo una stagione complicata, ha scritto una lunga lettera per far pace con i tifosi, s’è messo a disposizione del suo nuovo coach, che non l’ha mai sostituito: sette partite da titolare, neanche un minuto saltato. E quel gol, alla prima al Maradona contro il Bologna, per chiudere un discorso aperto fin troppo tempo e far svanire ogni possibile dubbio del suo coinvolgimento. S’è ripetuto anche a Cagliari, alla quarta giornata di campionato. Di Lorenzo è intoccabile per Antonio Conte e anche per Luciano Spalletti, che conosce benissimo il suo valore, umano e professionale. Il ct lo ha difeso e sostenuto anche quando sull’esterno sono piovute critiche copiose. In Nazionale, così come al Napoli, Giovanni è indispensabile, non solo per la sua intelligenza tattica e le sue doti difensive, ma anche per come sa leggere i momenti per spingere e farsi trovare dai suoi compagni. Leader assoluto di una squadra che, dopo un anno da dimenticare, ha di nuovo un sogno nel cuore.