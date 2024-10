Napoli, ansia Lobotka: nelle prossime ore gli esami dopo l'infortunio con la Slovacchia

Stanislav Lobotka ha accusato un infortunio durante la partita di Nations League con la sua Slovacchia contro l'Azerbaijan. Un problema fisico che potrebbe fargli saltare il match di Serie A contro l' Empoli , in programma domenica 20 ottobre.

Napoli, rientra Lobotka: nelle prossime ore gli accertamenti

Il centrocampista ha lasciato il campo all'83' e secondo la stampa slovacca si tratta di un problema al flessore. Oggi Lobotka farà ritorno a Napoli, dove verrà sottoposto ad accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio. Nel frattempo, Antonio Conte ha ripreso gli allenamenti in attesa del rientro di Billy Gilmour e Scott McTominay, che stasera saranno impegnati con la Scozia contro il Portogallo, sempre in Nations League.