Bianchini esclusivo: "Il Napoli nella top 10 del mondo"

«La svolta è stata l’autoproduzione: De Laurentiis ci ha pensato, ha coinvolto un’icona assoluta come Armani, sua figlia Valentina in veste di stylist et voilà. Una genialata assoluta: la maglia è il passaporto, è l’emblema. Tra un po’ presenteremo la terza. E con Armani abbiamo rinnovato fino al 2028».

La Fase 2 è esaltante, ma la Fase 1 non è stata niente male.

«De Laurentiis ha creato ricchezza vincendo e crescendo. La differenza sostanziale sta nel fatto che il core business, finora, è stato essenzialmente il calcio, mentre ora la riorganizzazione aziendale ha creato vari piani di lavoro più ampi, con me e il ds Manna a dirigere l’area commerciale e quella sportiva. La missione è continuare a eliminare gli intermediari tra club e tifosi: stiamo per varare la nostra Membership con tanto di Ott dove trasmettere contenuti video e anche le amichevoli. E siamo gli unici a vendere le maglie nel metaverso».

Altro aspetto fondamentale: i tifosi.

«Con la Membership potremo dare il via a un censimento vero. Per il momento è lo stadio il nostro metro: la media spettatori di queste prime partite è 49.300. Superiore a quella del 2023-2024: 46.600. Del 2022-2023: 46.200. E pensare che nel 2021-2022 era di 26.900. Per il Lecce il Maradona è già sold out».

Il popolo è tornato a sognare.

«L’arrivo di Conte e la campagna acquisti hanno confermato il rinascimento. La voglia di continuare a crescere: De Laurentiis vive di Napoli, sono un tutt’uno, inscindibili. È la sua vita».

Nel 2026 il club festeggerà i 100 anni di vita.

«Lavoriamo al Centenario, un’occasione unica per svelare al mondo cosa è Napoli. Ecco perché insistiamo sulla riconoscibilità e sull’identità. Ecco il perché di un nuovo logo e dello slogan: “Proud to be Napoli”».

La conquista del mercato globale sarà il volano.

«L’Asia è un’area importante da scoprire. Ecco, mi farebbe comodo un supereroe giapponese».

Ride. Messaggio spedito al presidente.

«Sento parlare tanto di sostenibilità, ma sapete cosa? Il Napoli è l’unico club sostenibile in tutta Europa: produce utili, risultati sportivi e rispetta le regole. Il modello De Laurentiis è unico».

Com’è stato il primo incontro con lui?

«A Milano, in un hotel. Parlò solo lui e poi mi diede appuntamento a Roma per cominciare. Aveva già scelto. Il primo giorno di lavoro, il 3 gennaio 2022, è stato indimenticabile: venne in ufficio un giovane calciatore a firmare il contratto per giugno. Non riuscivo neanche a scrivere il suo nome impronunciabile. Era Kvaratskhelia».