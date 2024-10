Alemao da brividi su Maradona: "L'ultima volta che l'ho sentito..."

"Ho visto due volte il Napoli giocare, mi aspettavo una squadra forte, con un buonissimo allenatore. Ha preso giocatori interessanti". Così Ricardo Alemao , ai microfoni di Radio Marte. L'ex centrocampista ha poi aggiunto: " Lukaku è un goleador, mi sta piacendo molto. Neres in Brasile non ha fatto moltissimo, ma penso che sia un ottimo giocatore. Deve adattarsi pienamente ma a Napoli farà grandi cose, ne sono certo. Scudetto? Per me il Napoli può fare molto bene. Il centrocampo è fortissimo con Lobotka , McTominay , Anguissa e anche Gilmour ".

Alemano: "Chi non ha conosciuto Maradona non può capire"

Poi un retroscena su Maradona: "Diego lo sentii su whatsapp una settimana prima della sua scomparsa, voleva venirmi a trovare in Brasile per il lavoro che faccio, visto che mi occupo di recupero dei tossicodipendenti. Abbiamo fatto due chiacchiere, era un po' che non lo sentivo, la sua morte è stata una tragedia che mi ha colpito molto. Diego era una bravissima persona, lasciamo perdere quello che dicono gli altri, chi non l'ha vissuto non può capire. È stato un grande compagno di squadra, se abbiamo vinto è stato tutto merito suo. Per me è stato il migliore di tutti".