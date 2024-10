Empoli-Napoli, Goglichidze marca Kvaratskhelia: sfida tra amici

NAPOLI - Khvicha Kvaratskhelia ha scritto ai tifosi georgiani sui social («Grazie per il supporto, ci vediamo a novembre») prima di planare di nuovo sulla Serie A. Lo attendono cinque gare di spessore, si partirà da Empoli contro una squadra alla quale non ha mai segnato. Domenica proverà a impedirglielo il ventenne Saba Goglichidze , per tutti Goglich, amico e compagno di nazionale fino a lunedì contro l’Albania in Nations che nella difesa a tre di D’Aversa gioca a destra. Dovrebbe essere proprio lui a marcarlo. Un’altra sfida tutta georgiana in Italia . L’altro connazionale dell’Empoli, Saba Sazonov, non ci sarà per infortunio. Kvara lo affrontò due volte lo scorso anno quando il difensore era al Torino. Nell’anno dello scudetto, invece, Kvara sfidò Luka Lochoshvili, difensore della Cremonese. Nella scorsa stagione il duello del cuore ci fu con Giorgi Kvernadze, attaccante del Frosinone. I due, però, non si incrociarono in campo: in campionato, all’andata Kvara era assente e al ritorno Kvernadze restò in panchina. In Coppa Italia, invece, Khvicha entrò quando Giorgi era già uscito. In Georgia c’è grande attesa e curiosità per la sfida del Castellani : sono gioielli di famiglia, orgoglio nazionale.

Conte, grandi progetti per Kvaratskhelia

Conte si aspetta tanto da Kvaratskhelia, lo ritiene centrale nel suo progetto tecnico, in estate lo ha blindato e ora se lo gode, incuriosito dai suoi margini di crescita. In campionato è fermo a 3 gol, quelli contro Bologna, Cagliari e Monza. Non sono molti ma neppure pochi, rispecchiano la sua media da quando è in Italia: 12 il primo anno, 11 il secondo. Conte si prenota per diventare l’allenatore con cui Kvara segnerà di più in Italia. Tante le richieste: gol, assist ma anche presenza costante all’interno delle partite. All’età di 23 anni, il georgiano è nel pieno della sua espressione calcistica. Conte pretende, sa di poterlo fare. E lo tutela. Con il Como, dove non aveva brillato, era arrivata la quarta sostituzione di fila dopo il 70’. La stagione è lunga, ci sarà bisogno della sua miglior versione. Quella dello scudetto, l’anno dei riconoscimenti anche personali: l’Mvp del campionato, il gol più bello con l’Atalanta, la sorpresa divenuta certezza alla quale tutti chiedono sempre di più, tifosi compresi. Kvara prova ad accontentarli.

Napoli, Kvara una grande risorsa

Conte in estate aveva lavorato per avvicinarlo alla porta e al centro della trequarti. Le prime risposte erano state incoraggianti, poi l’arrivo di McTominay e il passaggio al 4-2-4 in fase di possesso hanno modificato, ma solo in parte, i movimenti del 77, che parte sempre largo ma ha facoltà di accentrarsi. Difende e attacca. Kvara è Kvara con la palla, quando si diverte, e Conte lo sa. Lo raccontano bene i numeri. Secondo una tabella stilata dall’Osservatorio calcistico Cies, Kvara - con un indice di 86.5 da 0 a 100 - è il quarto giocatore che dribbla di più e meglio in Europa, il secondo in Italia dopo Nuno Tavares della Lazio. Al primo posto Kudus del West Ham, poi Ndiaye dell’Everton. Alle sue spalle nomi di prestigio come Yamal e Mbappé.