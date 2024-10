Napoli, tutta la voglia di Lukaku: "Ho il fuoco, sto tornando e voglio vincere"

Per Lukaku adesso esistono solo Conte e il Napoli . Lo ha dimostrato chiedendo espressamente al ct del Belgio Domenico Tedesco di non essere convocato per i recenti impegni in Nations League, rimanendo concentrato esclusivamente su club e campionato. In una puntata del podcast "Friends of Sports" Big Rom ha parlato proprio di questa sua scelta, ma non solo: sì la nazionale, però anche la voglia di vincere, l'idea di un ritorno all'Anderlecht e le lacrime post Mondiale .

Lukaku: "Ho il fuoco per il Napoli, non per il Belgio"

“Nel mio primo colloquio con Domenico Tedesco volevo dirgli che avrei voluto lasciare la nazionale. Avevo già fatto quello che dovevo fare. Tedesco mi ha detto che aveva davvero bisogno di me e dopo una conversazione con mio fratello, ho deciso di continuare. E poi ho segnato subito una tripletta nella mia prima partita con Tedesco contro la Svezia. La non convocazione? Ora ho scelto per me, ne avevo bisogno mentalmente e fisicamente. Non avevo fatto la preparazione estiva, perché dovrei mettermi di nuovo in una situazione del genere ora che stiamo facendo dei buoni progressi con il Napoli e sto gradualmente tornando in forma? Non ho il fuoco con cui ho sempre giocato in nazionale, non è acceso. Voglio andare alla Mondiale del 2026, questa è la mia motivazione”.

Il ritorno all'Anderlecht

"Il ritorno all'Anderlecht? Accadrà, e non tornerò per finire, voglio comunque raggiungere un buon livello. Quando tornerò, se perderemo due volte mi incazzerò. Mignolet? Il modo in cui è tornato è come uno dovrebbe farlo. Quando tornerò all'Anderlecht, vorrò vincere il campionato. Questa è la mentalità con cui sono cresciuto ed è ciò a cui dovrebbe aspirare il club. Le sane ambizioni non sono mai una brutta cosa".

Lukaku: "Mondiale? Ho pianto ogni giorno, ero devastato"

Sulla delusione post Mondiale 2022: "È stata la prima volta in 29 anni che il calcio mi ha toccato così. Sono andato in vacanza e ho pianto ogni giorno per una settimana. Ero devastato. Henry mi ha chiamato tre volte al giorno per sapere come stessi. Lui sa di cosa sto parlando. Non ho visto più niente del Mondiale, ho pianto tutti i giorni per una settimana. Avevo bisogno di stare da solo".