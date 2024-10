Empoli-Napoli diretta Serie A: segui la partita di campionato LIVE

EMPOLI - Il Napoli pronto a sfidare l’Empoli al Castellani. Si gioca in trasferta, ma la squadra di Antonio Conte potrà contare su quasi 5mila tifosi azzurri. Circa 4mila nel settore ospiti, più un altro migliaio in tribuna. Attenzione ai toscani, che fin qui hanno sempre giocato bene battendo Roma e Cagliari; pareggiando con Juve, Monza, Bologna e Fiorentina, e perdendo soltanto l’ultima all’Olimpico con la Lazio. Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti.

12:20

Il momento del Napoli di Conte

Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette partite tra Serie A e Coppa Italia (1N), tra cui le tre più recenti – i partenopei non ottengono almeno quattro successi di fila tra tutte le competizioni dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (sette in quel caso).

12:11

Napoli, occhio alla trasferta Empoli

Il Napoli è la squadra contro cui nella sua storia l’Empoli ha vinto più volte in Serie A (8 su 22 sfide) e ha segnato più gol (30).

12:00

L’ottimo momento dell’Empoli

l’Empoli in casa è imbattuto e non ha mai subito un gol, e in totale ha incassato 4 reti, una meno degli azzurri. Sono 10 i punti in campionato dopo 7 partite.

11:46

Empoli, la formazione ufficiale

EMPOLI (3-5-2) - Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

11:40

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (4-3-3) - Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

11:30

Empoli-Napoli, si parte alle 12:30

Al Castellani l'anticipo della domenica è in programma alle ore 12:30. Il Napoli sempre primo in classifica, ma con la Juve a pari punti, vuole una vittoria per tornare in solitaria.

