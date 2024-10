Conte diretta dopo Empoli-Napoli: conferenza e interviste LIVE

Allo stadio Castellani è andata in archivio Empoli-Napoli , gara valida per l' ottava giornata di Serie A . A decidere l'incontro un gol su calcio di rigore , trasformato da Kvaratskhelia al 63'. Leggi tutte le dichiarazioni di Antonio Conte in tv e conferenza stampa: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

15:26

Empoli-Napoli 0-1

15:11

Conte su Kvaratskhelia

Conte su Kvaratskhelia: "Per lui vale lo stesso giudizio che vale per tutti. Nel primo tempo nessuno aveva raggiunto la sufficienza, nel secondo tempo tutti hanno perfomato sopra la sufficienza. Dobbiamo pensare anche in maniera non provinciale. L'obiettivo è costruire e implementare una rosa che è stata smembrata per creare una base. Chi gioca deve sapere che se ha un mal di testa gioca chi sta dietro".

15:10

Conte: "Non esaltiamoci"

Conte è poi tornato sul primo tempo: "Non mi è piaciuto, in campo non abbiamo riportato nulla di quello che ci eravamo detti. Siamo contenti di aver vinto e sfatato questo tabù. Godiamoci quello che stiamo facendo, ma non esaltiamoci troppo. Siamo solo all'inizio, stiamo facendo qualcosa di inaspettato. Cerchiamo di continuare a far sì che continuino a seguirci tanti tifosi anche in trasferta".

15:09

Conte su Politano

Conte su Politano tenuto basso: "Controproducente? Puoi chiederlo a Matteo. Abbiamo vinto 1-0 e il resto è aria fritta".

15:07

Conte su Gilmour

Conte: "Gilmour era alla prima partita da titolare, è stata in crescendo. Nel secondo tempo ha fatto molto meglio come tuttal la squadra. Gilmour è un ottimo giocatore, sono contento che l'abbiamo preso. Sono contento di avere Billy, è un'opzione al posto di Lobotka".

15:05

Conte su Simeone

Conte: "Simeone? Non è che se non vinci metti una punta e cambia tutto. Dovevamo migliorare nel palleggio e in costruzione, non mancava la punta da affiancare a Lukaku".

15:03

Conte: "Se non avessi cambiato avremmo preso una bella scoppola"

Conte: "L'Empoli è la rivelazione dell'inizio di campionato, qui non aveva fatto punti nessuno. C'erano tanti fattori che mi portavano ad alzare le antenne, non esistono partite facili sulla carta. Se oggi non cambiavamo prendavamo una bella scoppola e passavamo dall'esaltazione alla depressione. Siamo stati contentissimi di vedere tanti napoletani qui, a noi non ci spaventa questo amore. Dobbiamo metterci una corazza. Alleno ragazzi intelligenti e hanno capito nel secondo tempo cosa fare. La squadra era più libera di testa".

15:00

Conte: "Nel primo tempo siamo stati spettatori"

Conte in conferenza stampa: "Mi soddisfa il secondo tempo, la reazione che abbiamo avuto. Ho cambiato qualcosa nella fase di non possesso e nel modo di attaccare, ha portato dei frutti, abbiamo visto un'altra partita. Nel primo tempo siamo stati spettatori, non mi è piaciuto. Ho visto tanto nervosismo. Mi viene da sorridere sul fatto che dobbiamo difendere la prima posizione. Dobbiamo fare un percorso senza il peso di guaradare le altre. Pensiamo a noi stessi e di portare fieno in cascina".

14:55

Empoli-Napoli, tutte le dichiarazioni del post-gara

14:45

Conte: "Voglio costruire qualcosa che duri nel tempo"

Conte: "Il popolo napoletano è innamorato della squadra. Niente o nessuno glielo porterò via. Loro amano il Napoli. Dobbiamo vivere questa esaltazione, ma con consapevolezza che arriveranno momenti difficili e non ci sarà da deprimersi. Gli estremi non portano mai a cose buone. Mi sono preso la responsabilità di costruire insieme al club qualcosa che possa durare nel tempo e che non sia un flash. Vogliamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi, che si riconoscono sempre più in questa squadra".

14:43

Conte: "All'intervallo i ragazzi hanno capito che non ero felice"

Conte: "Buongiorno? La fase difensiva di tutta la squadra è stata positiva nel secondo tempo. Abbiamo fatto due sostituzioni e con Politano e Olivera per Spinazzola e Lukaku la costruzione è cambiata. Politano ha fatto un lavoro per farci essere più compatti. Gilmour ci può dare tanto ma nel primo tempo era un po' timido. Non mi voglio nascondere o cosa. Ho trent'anni di esperienza e passa in questo mondo. Stiamo cercando di costruire una base solida per arrivare a essere ambiziosi. Oggi ogni partita che vinciamo va festeggiata perché è sempre sudata. All'intervallo i ragazzi hanno capito che non ero felicissimo. Onore all'Empoli e a D'Aversa, che sta facendo un ottimo lavoro".

14:40

Conte: "Non mi è piaciuto l'approccio"

Conte a DAZN: "Non volevo vincere, volevamo vincere. Tutti. Amo usare sempre il verbo al plurale. Avevo avvertito tutti rispetto alle insidie di questa partita. Non lo avevo fatto per pararmi qualcosa. Lo avevo detto che l'Empoli è una delle squadre più in forma del campionato. Ha perso all'ultimo contro la Lazio. In casa non aveva mai presto gol. Non mi è piaciuto l'approccio, è stato timido, impaurito. Non so possa essere dipeso dal fatto che qui il Napoli ha avuto sempre delle difficoltà. Non mi è piaciuta la fase di possesso e non possesso. Il secondo tempo è stato toalmente diverso. Abbiamo meritato di passare in vantaggio. Se l'Empoli avesse fatto gol nel primo tempo non ci sarebbe stato niente da dire".

14:36

Empoli-Napoli 0-1

14:26

14:24

