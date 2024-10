Napoli, Spinazzola in tribuna contro il Lecce: il motivo

Il motivo dell'esclusione

In campo contro il Lecce ci sarà dal primo minuto Olivera, reduce da una panchina dopo tre presenze consecutive da titolare. Nell'ultima gara contro l'Empoli il terzino uruguyano aveva lasciato il posto dal primo minuto proprio a Spinazzola, subentrandogli dopo un'ora di gioco. Questa volta però non ci sarà nessuna staffetta tra i due, dato che Antonio Conte ha escluso all'ultimo momento Spinazzola dalla lista dei convocati a causa di un affaticamento muscolare. Anche Contini, il terzo portiere della squadra, ha avvertito un fastidio simile rinunciando alla convocazione proprio nel giorno del ritorno in campo di Meret, infortunatosi oltre un mese fa nella sfida di campionato tra Juventus e Napoli.