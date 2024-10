Su Politano era rigore: che errore dell'arbitro in Napoli-Lecce!

Il Napoli reclama un rigore nel secondo tempo della sfida contro il Lecce : sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra, Banda interviene in ritardo e in maniera scomposta su Politano ( qui la sequenza ) , ma l'arbitro non concede il rigore.

Napoli-Lecce: Banda interviene in ritardo su Politano, manca il rigore

Subito dopo l'intervento del giocatore salentino, l'arbitro Tremolada ha fatto proseguire il gioco e sono scattate le proteste dei giocatori di Antonio Conte. Pochi minuti dopo, anche il Var conferma la decisione presa sul campo e dunque la partita prosegue tra i mugugni dei tifosi al Maradona. Tornano dunque in mente il caso Baldanzi in Monza-Roma e il rigore dato su Politano in Empoli-Napoli: riguardando questi episodi, e considerando il metro di giudizio seguìto in quei due precedenti, in questa occasione manca il rigore.