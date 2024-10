Napoli, Lukaku-Conte devastanti contro il Milan: i numeri

Provaci ancora, Romelu . C’è Conte in panchina , lo stadio è il solito e ora non resta che attendere l’allineamento delle stelle dei bomber. Strana storia, questa. Quantomeno una singolare statistica: Lukaku ha incontrato dodici volte il Milan nella sua carriera ma contro i rossoneri ha segnato soltanto con l’ Inter tra il 2019 e il 2021 . E dunque nel biennio del signor Antonio. Una coppia irresistibile, implacabile, quasi sempre vincente : cinque partite all’epoca, quattro in campionato e una nei quarti di Coppa Italia, con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta e cinque reti segnate da Rom. Una per ogni derby, dal primo al quinto disputati in fila. Media regolarissima e partenza sprint, un orologio svizzero-belga che però, una volta andato via Conte, ha smarrito anche i gol. Mai più a segno dall’epoca contro il Diavolo in campionato , in Champions e in Europa League: dal febbraio 2023 all’ultimo incrocio di aprile in EL. A secco con l’Inter di Simone e poi con la Roma nella stagione precedente.

Lukaku-Conte, coppia devastante contro il Milan

Non è vero ma ci credo. Ma in questo caso è proprio vero e crederci è facilissimo: Lukaku ha fatto centro con il Milan in ogni partita giocata ai tempi dell’Inter con Conte in panchina. Poi s’è fermato. Non ha più lavorato con l’allenatore totem. Fino a oggi: la coppia s’è ricomposta a Napoli e questa sera andrà in scena un’altra sfida con i rossoneri. La tredicesima della vita sportiva di Romelu. La prima da quando ha ritrovato il suo maestro. La sesta in totale: c’è una tradizione da rispettare, più che altro da rinverdire, e il primo posto da onorare e blindare. Se vogliamo ci sono anche una serie di risposte da confezionare: tra la trasferta a Empoli e la partita del Maradona con il Lecce, le prestazioni del centravanti sono state più ombre che luci.

Lukaku, i numeri contro il Milan

Buio pesto al Castellani, quando Conte lo ha sostituito al 14’ del secondo tempo; meglio sabato, fermo restando un paio di gol alla portata sbagliati un po’ così. Occasione chic la seconda, con la porta spalancata in area, ma la vita degli attaccanti fa le bizze. Alti e bassi. Poi però basta un clic per cambiare tutto, trend e umori, e se anche le condizioni astrali si metteranno per il verso giusto allora sarà tutto più facile. Il cielo sopra Milano dovrebbe essere sereno, stavolta. E sulla panchina del Napoli c’è l’amuleto di nome Conte: cinque derby firmati Romelu tra il 2019 e il 2021; quattro in campionato, con tre vittorie e una sconfitta; e uno in Coppa Italia, vincente. Cinque i gol, dicevamo, non si può sbagliare: uno per. Con un assist a Lautaro nell’ultima del binomio con il signor Antonio del 2021, nell’anno dello scudetto. A seguire, appena un altro assist: ancora a Lautaro, nella semifinale di ritorno di Champions che i rossoneri giocarono dopo aver eliminato il Napoli ai quarti.

Provaci ancora Lukaku

A conti fatti, complessivamente, Lukaku ha preso parte attivamente a 7 gol contro il Milan in tutte le competizioni (5 suoi e 2 assist), e solo con Cagliari, Torino e Genoa è riuscito a fare meglio contro squadre di Serie A, partecipando a 9 reti. Tra l’altro, la prossima o il primo assist in campionato gli daranno la possibilità di tagliare un prestigioso traguardo: il centesimo coinvolgimento in un gol, o da realizzatore o da rifinitore. Provaci ancora, Rom. C’è Conte al tuo fianco.