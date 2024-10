Conte diretta dopo Milan-Napoli: interviste e conferenza stampa LIVE

23:25

Di Lorenzo: "Dedichiamo la vittoria a Maradona"

Queste le parole di Di Lorenzo in conferenza: "Io e la squadra ci teniamo a dedicare la vittoria a Maradona e a dare un abbraccio alla famiglia, visto che domani sarà il suo compleanno. Partita dura. Ci siamo difesi bene, siamo cresciuti nella maturità, nel gestire i momenti della partita. Leao lo conosciamo tutti, è un grandissimo calciatore. Anche Okafor è forte nell'uno contro uno. Noi abbiamo lavorato di squadra, aiutandoci. Bello vedere lo spirito di sacrificio di tutti. Siamo contenti della vittoria. Stasera i tifosi vanno a casa contenti".

23:21

Conte e le parole su Lukaku

Conte conclude parlando di Lukaku: "Con lui c'è grande impatia, ha fatto di tutto per venire a Napoli per lavorare di nuovo insieme. Posso parlare benissimo di lui. Un ragazzo a posto, come tutti quelli che alleno, sia quelli rimasti che quelli nuovi. Ho ragazzi pronti a morire per questa squadra".

23:20

"Scudetto? Ci siamo dati tre anni di tempo"

Conte tra Tottenham e scudetto: "Io penso di aver fatto anche la differenza al Tottenham. Io posso dare l'accelerata e portare la squadra al massimo, ma il massimo non vuol dire per forza vincere. Vincere a Napoli sarebbe qualcosa di incredibile. Ci siamo dati di tempo tre anni. Stiamo ricostruendo qualcosa e c'è bisogno di tempo. Non si può pensare che possano accadere sempre i miracoli. C'è un percorso da fare. Già centrare il nostro obiettivo sarebbe importante".

23:18

Pozzecco e il siparietto con Conte e Ferrara

Il ct dell'Italbasket Pozzecco negli studi di Dazn ha ricordato a Conte un vecchio coro che gli avevano dedicato i tifosi della Juve. Conte ha risposto: "Ciro Ferrara se lo ricorda bene quel coro, in quegli anni qualcosina l'abbiamo vinta [ride, ndr]".

23:16

"Giusto che i tifosi sognino"

"Non vorrei mai non vincere a Napoli per vivere bene la settimana successiva, I nostri tifosi anche oggi ci hanno seguito con passione, è giusto che sognino. Noi dobbiamo essere preparati quando ci sarà qualche battuta d'arresto. Vogliamo rendere i tifosi napoletani orgogliosi di questa squadra".

23:15

"Questo è uno dei gruppi migliori che abbia mai avuto"

Conte prosegue: "Sono orgoglioso che nel giro di quattro mesi siamo riusciti a creare un gruppo molto solido dove si pensa al noi piuttosto che all'io. Questo è uno dei migliori gruppi che abbia mai avuto. Quello che piace è l'ambiente che abbiamo creato a Castel Volturno, dal giardiniere ai calciatori. Respiro aria pulita e bella. Io comunque soffro perchè vorrei vincerle tutte. Ogni pre partita c'è l'ansia di preparle e dire ai ragazzi tutto. Questa partita l'abbiamo preparata con un solo allenamento. Ringrazio lo staff e tutte le persone che sono stressate continuamente. Chiedo tanto a me e a chi mi circonda".

23:12

Conte: "Scudetto? Nessuno si nasconde"

Conte è arrivato ai microfoni di Dazn: "Scudetto? Nessuno si nasconde. Noi vediamo realisticamente quello che stiamo facendo quest'anno. Dopo dieci giornate ha qualcosa di incredibile e inaspettato, neanche il più folle l'avrebbe pronosticato. Ma noi restiamo con i piedi a terra. Io ho le spalle larghe, le responsabilità me le hanno date a prescindere. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo, ovvero quello di tornare in Europa. Ma ci sono 5/6 squadre che hanno la nostra stessa idea. ma noi partitamo di rincorsa, veniamo da un decimo posto. Noi cerchiamo di alimentare i sogni dei tifosi, ma bisogna avere equilibrio".

23:10

23:00

Il Napoli vince contro il Milan: il commento di De Laurentiis

Nel post partita, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato la vittoria su X: "Bravi tutti! Non è mai banale vincere a Milano!! Forza Napoli Sempre".

22:45

