La frase di Conte a Gilmour in Milan-Napoli: "Sei stato..."

Napoli in fuga, Conte va via. Lukaku e Kvara stendono il Milan 2-0 a San Siro e trascinano gli azzurri a +7 sull'Inter in classifica: gara praticamente perfetta, squadra cinica davanti e solida dietro. In mezzo al campo Gilmour è tra i migliori e quando, poco prima della fine, Conte lo richiama in panchina, tra i due inasce un siparietto curioso.