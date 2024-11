Conte e il Napoli vincente: tutte le scelte di formazione contro l’Atalanta

NAPOLI - Squadra che vince, convince e consolida il primo posto non si cambia. Conte blinda il Napoli in vista della partita di domenica al Maradona contro l' Atalanta . Per la seconda volta in due settimane si giocherà alle 12.30 dopo la trasferta di Empoli. La squadra è al lavoro, ha ripreso ad allenarsi mercoledì subito dopo la vittoria di San Siro. Si entra nel vivo della fase atletica e tattica. Conte tiene alta la concentrazione della squadra, l'obiettivo è dimenticare il trionfo del Meazza o l' Inter all'orizzonte e pensare solo alla sfida contro i nerazzurri di Gasperini, terzi in classifica e in crescita dopo gli ultimi risultati. Un altro esame per misurarsi con il campionato italiano e con le proprie ambizioni.

Napoli, Gilmour fa gli straordinari

Le scelte di formazione sembrano già chiare. Lobotka resta in dubbio: il suo recupero è ancora da valutare. L'obiettivo dello staff medico è quello di non correre rischi e di non forzare il rientro. Nel caso, convocazione solo rimandata alla gara con l’Inter del 10 novembre. Il centrocampista è fermo dalla gara contro l'Azerbaigian in Nations League quando con la Slovacchia rimediò un infortunio a un flessore della coscia sinistra. Gilmour, intanto, si scalda. Con la Dea può toccare a lui per la quarta volta di fila dopo Empoli, Lecce e Milan. Partite convincenti, una crescita costante: ora anche lo scozzese ha la copia delle chiavi del centrocampo. Non ci sono dubbi, invece, altrove. La squadra convince, sta bene, c'è intesa collettiva tra i calciatori e Conte vuole proseguire su questa strada, anche perché dopo Atalanta e Inter torneranno le nazionali e la rosa si dividerà di nuovo prima di ritrovarsi alla vigilia della Roma al Maradona. Dunque, per domenica: Meret in porta, Di Lorenzo a destra, Olivera dal lato opposto, Rrahmani accanto a Buongiorno al centro. A centrocampo riecco Anguissa, un gigante a Milano al pari di McTominay, prezioso pendolo tra mediana e attacco. Dalla gara con la Juve, la prima da titolare, Conte non ha mai rinunciato a lui. Così come sarà impossibile privarsi di Lukaku, autore del gol che ha sbloccato la gara contro il Milan. Con lui ci saranno Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.

Napoli, la festa di Halloween

Ieri sera, intanto, la squadra si è ritrovata per la classica festa di Halloween, un vero e proprio party in maschera, organizzata dal capitano del Napoli, Di Lorenzo, al locale “La Mela”. Una serata di svago e di divertimento tra il Milan e l'Atalanta. Un appuntamento ormai fisso del 31 ottobre per stare insieme e fare gruppo anche lontano dal campo.

Napoli, tutto esaurito al Maradona

Con l'Atalanta ci sarà il classico sold out, previsto anche con la Roma. Novità per la gara di San Siro del 10 novembre contro l'Inter. Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, viste le decisioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha adottato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania, anche se in possesso della Fidelity Card del Napoli. Potranno acquistare i tagliandi solo i residenti in Campania ma titolari di tessera di fidelizzazione dell'Inter. Per il settore ospiti, vendita dei tagliandi solo ai possessori di Fidelity Card del Napoli ma sottoscritta prima del 28 ottobre 2024 e non residenti in Campania.

LPS