"From Napoli to the World": la terza maglia porta in Giappone

Il Napoli ha svelato la terza maglia per la stagione 2023/24 e celebra, proseguendo il viaggio di scoperta e connessione culturale "From Napoli to the World", l'incontro con il Giappone ed in particolare con la città di Kagoshima, ispirando la tenuta di gioco alla figura del Samurai.

Napoli made in Japan

Quello con Kagoshima, seppur poco conosciuto, è un gemellaggio storico, sancito sin dal 1960 e simbolo dell'affinità tra due realtà portuali che, seppur lontane, condividono caratteristiche uniche, dai rispettivi golfi fino ai vulcani che ne dominano il paesaggio: il Vesuvio per Napoli e il Sakurajima per la cittadina nipponica. Non solo, perché a corroborare il rapporto d'amicizia tra le due città sono sorte la "Napoli-dori" in Estremo Oriente e la "Via Kagoshima" nel cuore della città partenopea.

Una maglia 'corazza'

La terza maglia è frutto della collaborazione con EA7 ed è stata concepita come una moderna corazza per chi la indossa, rendendo allo stesso tempo omaggio alla figura del Samurai, tramite dettagli distintivi come il kabuto, l'antico elmo, il menpo, la maschera, e le katana, simbolo di forza e protezione, ma anche di unione ideale tra culture.