Pagelle Napoli-Atalanta: Anguissa soffre, male Lukaku

Conte (all.) 5 Punteggio forse eccessivo e neanche un episodio a favore, ma la sconfitta resta netta nonostante un certo equilibrio nel possesso e nei dati. I suoi, però, sono venuti meno negli snodi cruciali: perdenti nei duelli (42.7%), mai incisivi nei 16 metri, stranamente disattenti in fase difensiva, errori individuali. Chiude 4-2-3-1.

Meret 5

Lookman lo infila in area e lo colpisce da fuori con un giro sul quale potrebbe fare di più. Sbaglia il rinvio e nasce lo 0-3.

Di Lorenzo 4,5

Lookman è un incubo. Si fa anticipare da De Ketelaere di testa sul vantaggio e sul bis è davvero poco reattivo su Look. Ammira il gol di Retegui.

Rrahmani 5

Aspetta Pasalic, che a fine primo tempo lo brucia. Il senso è di precarietà. Divora il 2-1 di testa.

Buongiorno 5,5

CDK lo frulla, lo infila sul bis, lo costringe a muoversi di continuo. Prima giornata di sofferenza.

Olivera 5

Nello sviluppo spinge, si scambia con Kvara, ma in fase difensiva è giornata nera: sanguinosa respinta centrale di testa sull’1-0; poi arranca dietro CDK nell’azione del bis.

Spinazzola (31’ st) 5,5

Entra bene. Fino al cross-assist di Bellanova.

Anguissa 5

Se la vede prima con Ederson e poi con Pasalic, e in ogni caso sono tanti dolori.

Gilmour 4,5

Ha Pasalic addosso e affonda alla ricerca di giocate raramente indovinate.

Ngonge (17’ st) 5,5

Punta, ci prova, tira (anche quando potrebbe pescare Simeone).

Politano 5

Sfida Ruggeri e Kolasinac, perdendo 13 possessi. Quinto a tutta fascia, colleziona 8 cross ma un solo invito per Rrahmani che spreca.

Raspadori (17’ st) 5,5

Qualche spunto a sostegno del Cholito.

Lukaku 4,5

Hien lo annienta: anticipi e duelli. Male in pressione. Esce tra i fischi di un Maradona che perdona tutti, tranne lui. Ma non è l’unico colpevole.

Simeone (31’ st) 5,5

Minuti a lottare.

McTominay 5,5

In mezzo lo guardano De Roon e poi Ederson; da seconda punta lo tiene Djimsiti. Nel primo tempo è il più lucido e prende un palo pieno da fuori. Regge, anche se sul 3-0 si fa rubare palla e tempo da Ederson e Samardzic.

Kvaratskhelia 5

Come Politano: perde 13 possessi e il duello con Djimsiti, inventa poco. In difficoltà nelle pressioni e in fase difensiva.

Neres (26’ st) 5,5

Prova a scombinare un po’ a sinistra.