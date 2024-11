Insigne: "Se mi chiamasse Conte tornerei subito al Napoli"

Insigne: "Senza Napoli non si può vivere"

Insigne ha poi parlato delle differenze tra Toronto e Napoli: "Mi sto trovando benissimo a Toronto. Lì non si vive lo sport con pressione, il calcio non è seguitissimo, è più caldo il tifo per il basket e per l’hockey. Sto bene in Canada, però Napoli è casa mia, le ferie le faccio sempre qui. Senza Napoli non si può vivere. Se mi chiamasse Conte? A Napoli non si può dire di no, se mi dovesse chiamare mi farei trovare subito a Castelvolturno”.