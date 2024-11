Falso in bilancio, l'avvocato di De Laurentiis: "Il presidente è contrariato, vuole difendersi"

Aurelio De Laurentiis è indagato dalla Procura di Roma per un presunto episodio di falso in bilancio legato alla compravendita di Manolas ( QUI I DETTAGLI ). Fabio Fulgeri , avvocato del presidente del Napoli, ha commentato così la situazione: "Stamattina abbiamo chiesto copia degli atti d’indagine. De Laurentiis contrariato, è convinto di aver agito regolarmente: deporrà perché siamo sereni ".

L'avvocato di De Laurentiis: "E' contrariato e si presenterà davanri ai magistrari per difenderci"

"Le contestazioni - ha proseguito ai microfoni di Radio CRC - non vengono supportate dai documenti che dobbiamo acquisire. Abbiamo una visione parziale, per ora non possiamo replicare. Il Napoli ha operato osservando tutti i regolamenti e le leggi. Entro venti giorni giorni possiamo chiedere di essere interrogati, ma le valutazione difensive verranno fatte solo all’esito dell’acquisizione degli atti. Noi siamo tranquilli e sereni. Aurelio De Laurentiis vuole replicare che ha operato nella piena osservanza della legge. Non siamo abituati a nasconderci dietro un libro. Il Presidente vuole difendersi e si presenterà davanti ai magistrati".