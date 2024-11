Napoli, la regola di Kvaratskhelia: con l'Inter prova a restare in media

K Dodici giorni dopo il gol al Milan, il quinto realizzato in campionato, l’ultimo. Con l’ Kvaratskhelia si prepara per il bis a Milano: la seconda partita in neanche due settimane con una nobile milanese, contro i campioni d’Italia, a inseguire la settima giornata consecutiva da capoclasse del campionato insieme con i compagni; e magari, chissà, un altro gol. Anche perché, finora, il suo rendimento realizzativo ha seguito un criterio ben preciso: una rete ogni due partite. Una a digiuno e una a fare festa. Regolare, continuo, costante nell’incostanza. Uno per due. La regola di Kvara. vara torna a San Siro.. Con l’ Inter non è mai riuscito a segnare, cinque partite in bianco tra campionato e Supercoppa Italiana. Acqua passata. Come ha lasciato intendere Di Lorenzo: tutto quanto è accaduto prima di oggi è soltanto il passato, deve insegnare qualcosa ma non distogliere lo sguardo dal futuro. E così, beh,: la seconda partita in neanche due settimane con una nobile milanese, contro i campioni d’Italia, a inseguire la settima giornata consecutiva da capoclasse del campionato insieme con i compagni; e magari, chissà, un altro gol. Anche perché, finora, il suo rendimento realizzativo ha seguito un criterio ben preciso: una rete ogni due partite. Una a digiuno e una a fare festa. Regolare, continuo, costante nell’incostanza. Uno per due. La regola di Kvara.



Napoli, il talento di Kvara

Napoli, il talento di Kvara

18 reti contro le 29 dell'Atalanta, le 25 dell'Inter e così via. Anche Kvara, comunque capocannoniere del gruppo e anche in linea con la quota dell'anno dello scudetto a parità di giornate, ha brillato a intermittenza. E non è una questione di gol: quel talento straordinario sprigionato come vento di levante, implacabile ma anche ideale per gonfiare le vele, s'è acceso e s'è spento. Da quando è arrivato Conte ha cambiato il suo modo di giocare, più dentro al campo, un po' esterno a sinistra e molto da trequartista alle spalle di Lukaku e McTominay insieme con Politano, nel 4-2-2-2 che tra la Juve e il Monza è diventato un mantra. E così, Khvicha va in città. Ritorna nella città che prima della sconfitta con l'Atalanta ha consolidato la posizione del Napoli in testa al campionato, rafforzando anche le certezze: 2-0 a San Siro contro il Milan, 25 punti in dieci giornate. Guarda caso, quella partita la risolsero proprio Kvaratskhelia e Lukaku, i frontman di un attacco che finora ha colpito meno di quelli delle prime sei squadre della classifica.



La regola matematica di Kvara