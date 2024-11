Conte diretta prima di Inter-Napoli: la conferenza di oggi LIVE

All'antiviglia della sfida di cartello della prossima giornata di Serie A , Inter-Napoli , Antonio Conte interverrà in conferenza stampa per presentare la partita, in programma doemnica 10 novemvre alle ore 20:45. Leggi tutte le dichiarazioni che rilascerà il tecnico del Napoli su Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:18

Probabile formazione

La probabile formazione del Napoli verso la sfida di San Siro: Lobotka se la gioca con Gilmour. I DETTAGLI

15:01

Scarica l'App ufficiale e gratuita de Il Corriere dello Sport

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport:

Download per iOS, clicca qui per scaricare

Download per Android, clicca qui per scaricare

14:53

Termina la conferenza stampa

Sulle mancanze possibili in fase difensiva: "Lavoriamo sempre di squadra a livello difensivo. Logico che se si isolano e lasciano isolati a essere puntati, quando la loro peculiarità è puntare, significa mettere l'avversario nelle migliori condizioni"

14:51

Sul centro sportivo

Conte risponde a una domanda sul centro sportivo: "Mi sembra che sul discorso della costruzione è da dare uno stop, sennò diventiamo monotematici. Abbiamo intrapreso un percorso che prevede diversi step. Bisogna dare tempo affinché questi possano raggiungere dei traguardi. Sono tutte questioni che valutiamo con il club, sapendo che non accade dall'oggi al domani di modificare centro sportivo e stadio. Sarebbe importante partire con la costruzione e cercare di sviluppare, ma capisco che Napoli sia una piazza impaziente da questo punto di vista".

14:47

"Contro l'Atalanta gara equilibrata"

"Contro l'Atalanta la partita a livello statistico è stata molto equilibrata. In altre partite siamo stati più cinici noi, in questa l'Atalanta. Mi aspetto di essere più qualititativi in fase conclusiva e più forti nei duelli. In questo cerchiamo di migliorare".

14:46

Conte sulla classifica

"Ci sono sei/sette squadre racchiuse in pochi punti. Ciò mostra la difficoltà del campionato. Sarà una partita importante, ma non per una corsa nello specifico".

14:45

Conte: "Cerchiamo l'eccellenza"

"Continuiamo a lavorare, e cercare di migliorare da primi in classifica significa cercare l'eccellenza. Quella è ciò che cerchiamo".

14:44

"A San Siro non da sparring partner"

"Dobbiamo giocare la partita. La nostra idea non è di andare a San Siro per fare da sparring partner, ma di confrontarci con un avversario dai nostri valori, facendo la partita e facendo ciò per cui stiamo lavorando".

14:43

Conte sulla settimana di lavoro

Sulla settimana di lavoro: "Abbiamo lavorato molto. Ci sono tante cose da valutare, da capire. Una settimana tranquilla. I ragazzi hanno sempre grande spirito, grande voglia di misurarsi e di allenarsi: sanno che attraverso l'allenamento, le partite, c'è una fase di miglioramento".

14:41

Su Lobotka: "Recuperato"

"Il suo valore lo conosciamo tutti. Dobbiamo essere bravi a cercare di creare un qualcosa che possa sopperire a una singola assenza. Gilmour ha fatto molto bene in queste partite. Ho grande fiducia in tutti i giocatori. Lobotka ha ripreso gli allenamenti con noi a metà settimana, sta bene, ha recuperato ed è a disposizione"

14:39

Su Lukaku

"In ogni conferenza c'è la domanda su Lukaku. Dobbiamo parlare della squadra: la crescita di Lukaku dipende in tutto e per tutto dalla squadra. Il singolo non è mai così determinante per spostare dei valori: la squadra è alla base di tutto. Vedo ragazzi che hanno voglia di lavorare. Vedo tanto impegno e abnegazione: non dobbiamo ridurre su un singolo giocatore"

14:37

"Non andiamo a San Siro per sventolare bandiera bianca"

Sui punti in palio: "In palio tre punti importanti per noi e per loro. Affrontiamo una squadra che oggi è, per tutto ciò che ha dimostrato in questi anni, la più forte. Va riconosciuto che hanno lavorato benissimo. L'Inter si mette in una posizione più alta rispetto alle antagoniste. Ma sono tre punti importanti per noi e per loro. Non andiamo a San Siro per sventolare bandiera bianca. Andiamo con l'ambizione di giocare. Sarà un test importante: ci misureremo con la migliore del campionato. Sarà importante per noi per capire i nostri progressi, e ci arriviamo da primi in classifica, che può dire tutto e niente. L'obiettivo a fine giornata è rimanere in testa".

14:35

"Un allenatore non deve commentare le parole del presidente"

"Non ho letto le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, ma in ogni caso un allenatore mai deve commentare cosa dice il suo presidente. Bisogna ascoltare e andare avanti. L'ho visto settimana scorsa e non mi ha detto niente. Il presidente è a capo, ed è giusto che esprima il suo pensiero. L'allenatore è al di sotto del presidente".

14:33

Inizia la conferenza stampa

Antonio Conte ha iniziato parlando del ritorno a San Siro: "Fa un certo effetto tornare dove si è lavorato duramente. Un carico di emozioni: torno indietro nel tempo, è inevitabile che riaffiorino alla mente tanti episodi. Un bell'effetto tornare lì. Sono stati due anni felici. Il primo siamo arrivati secondi perdendo la finale di Europa League, nel secondo abbiamo vinto lo Scudetto. Una bellissima esperienza, che porto dentro di me. Ho sempre vissuto ogni esperienza al massimo".

14:22

Prima contro seconda

A San Siro il Napoli capolista, reduce dalla pesante sconfitta per mano dell'Atalanta, sfiderà l'Inter di Inzaghi, secondo in classifica. LEGGI QUI LA CLASSIFICA COMPLETA

Castel Volturno