Napoli, Manna: "Conte il migliore per tornare a vincere, ma serve pazienza"

Manna "Stiamo cercando di lavorare in modo costruttivo"

"Noi abbiamo sempre detto di gestire i momenti buoni e le difficoltà - ha proseguito - fa parte di un percorso e della vita. L'Inter ha dominato il campionato, è una squadra che a marzo aveva già fatto la campagna acquisti. L'Atalanta ha fatto un percorso incredibile. Anche noi stiamo cercando di lavorare in modo costruttivo, ma ci vuole tempo". Infine, su Conte: "Noi non abbiamo scelto un allenatore per tornare a vincere, ma abbiamo scelto un allenatore per costruire. Poi, il suo curriculum parla da solo. Come ha ribadito il presidente, noi stiamo cercando di costruire qualcosa di importante, ma chiediamo solo un po’ di pazienza. Non vogliamo certo che la gente smetta di sognare, bisogna solo essere intelligenti per capire il momento”.