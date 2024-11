Kvaratskhelia, futuro incerto: il Barcellona ci crede

NAPOLI - A destra c’è Lamine Yamal, al centro Lewandowski, ma è a sinistra che il Barcellona vuole rinforzarsi per la prossima stagione. E allora, per non strapagare giocatori come fatto nel sanguinoso passato, i blaugrana provano ad anticipare i tempi e a ragionare con un certo margine, temporale ed economico. Piace Khvicha Kvaratskhelia, è considerato un giocatore da Barça: un crack, come dicono in Spagna, che può rappresentare il futuro della squadra di Flick. La situazione contrattuale del georgiano con il Napoli è un “work in progress” e in condizioni del genere si fanno discorsi, si ascoltano progetti e perché no, abbozzi di proposte, si lascia un po’ di spazio per flirtare e poi, magari, ritrovarsi più in là, perché il georgiano - è sempre meglio ricordarlo - ha ancora un contratto lungo, che scade nel 2027 e che il Napoli gli vuole rinnovare per renderlo un punto fermo della squadra di Conte anche nei prossimi anni.