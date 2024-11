Napoli in ansia per McTominay: noie alla caviglia, oggi la verità

NAPOLI - Di Lorenzo, Buongiorno, Meret, Raspadori, Rrahmani e Lukaku: presenti. McTominay: da valutare . Il Napoli riprenderà oggi la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi da Conte alla fine della scorsa settimana, e il gruppo ritroverà subito i primi sei nazionali: dal capitano fino a Big Rom. Che ha saltato l’ultima del Belgio con Israele ma che domenica sarà regolarmente al centro dell’attacco contro la Roma . La sua ex: ha trascorso proprio nella Capitale l’ultima stagione, esattamente come Spinazzola . Un altro candidato a cominciare dall’inizio la partita che segnerà il ritorno in Serie A e al Maradona di Claudio Ranieri, allenatore azzurro dall’estate 1991 al novembre 1992.

Napoli, Olivera in dubbio per la Roma

Spina, dicevamo: Olivera, l’uomo che Conte sta impiegando con maggiore frequenza sulla fascia sinistra, giocherà con l’Uruguay nella notte italiana tra oggi e domani contro la Seleçao, in Brasile, e ciò significa che difficilmente riuscirà a rimettersi all’opera con i colleghi prima di venerdì - o addirittura sabato - al netto di una trasvolata oceanica e di un piano voli sempre articolato. Si vedrà. Fatto sta che Spinazzola, al momento, sembra seriamente accreditato a completare la formazione che comincerà la sfida con la Roma al Maradona (un po’ com’è accaduto a Empoli, dopo la sosta precedente).

Napoli, ansia McTominay

Per il resto, a Conte non resterà che attendere anche i ritorni degli scozzesi McTominay e Gilmour e poi di Kvaratskhelia, Anguissa e Lobotka. Annunciato nuovamente dal primo minuto dopo quattro partite di assenza e il rientro a San Siro contro l’Inter nel secondo tempo, prima della sosta. Ma proprio McT, ieri sera, ha seminato ansia dopo la partita vinta dalla Scozia contro la Polonia di Zielinski per 2-1 in trasferta: Scott è uscito al 76’ toccandosi la caviglia sinistra, s’è seduto in panchina, s’è sfilato lo scarpino e il medico della nazionale ha cominciato a visitarlo. Oggi rientrerà a Napoli in attesa di essere valutato dallo staff medico del dottor Canonico in vista della Roma.