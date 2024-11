Neres: "Grazie Napoli, raggiungeremo traguardi importanti"

Nessun sogno in particolare, ma solo tanta voglia di migliorare. È questo il diktat di David Neres , esterno offensivo del Napoli che aspetta il suo momento alla corte di Antonio Conte . Chiamato a superare la concorrenza di Politano, l'ex Benfica sta lavorando per ritagliarsi un ruolo da protagonista tra le fila azzurre.

Neres: "Ringrazio i tifosi del Napoli per l'accoglienza"

"Cercherò sempre di dare il massimo in campo, ma anche fuori - ha detto Neres ai canali ufficiali del Napoli -. Non ho un sogno in particolare, ma provo sempre a migliorarmi di volta in volta. Hobby particolari? Nel tempo libero mi piace guardare qualche serie TV. Altri sport? Seguo volentieri anche il basket e il football americano". E poi, un messaggio per il popolo partenopeo: "Vorrei ringraziare tutti i tifosi del Napoli per la calorosa accoglienza. Spero che riusciremo a raggiungere molti traguardi importanti, sia quest'anno che nelle prossime stagioni".