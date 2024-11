Entusiasmo e meraviglia per l’ultima trasmissione di Marzullo, l’inesorabile Sottovoce quando, vista l’ora, un giorno è appena finito e un nuovo giorno è appena iniziato. Maronn, è turnato, esclama Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Chi è turnato, chiede don Peppino parcheggiatore allusivo. L’Ingegnere, esclama Peppino cameriere. Maronn, Ferlaino è turnato , esplode Totonno Speranza direttore di centro commerciale. Ha preso il Napoli ad Aurelio, domanda Gennaro Piromallo salumiere. Ma quanno mai, è turnato in tv, chiarisce don Ciccio portiere di palazzo. A ballando sotto le stelle, azzarda Saverio Malaspina ragioniere. Ci potrebbe andare, a 93 anni balla ancora come un grillo , riferisce Salvatore pittore di alici. Allora dove è andato in tv, insiste don Peppino parcheggiatore allusivo. Da Marzullo, comunica don Ciccio portiere di palazzo. Figuriamoci, da uno che ti dice si faccia una domanda e si dia una risposta, sottolinea Pasquale Pazienza giornalista on-line. L’Ingegnere non si è fatto mai domande e non ha mai risposto ai giornalisti, chiarisce Salvate pittore di alici. Azz, sarà stata una bella trasmissione, esclama Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. Bellissima, interviene Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia, l’Ingegnere aveva un giovanile pullover blu a girocollo, capelli bianchi fluenti sulla nuca, da artista, occhi da malandrino acquietato, e quel continuo movimento della testa per dire parla, parla Marzullo, ehm, certo, uhm, ho lavorato tanto nella mia vita.

Amato dalla telecamera come dalle donne, si inserisce Salvatore pittore di alici, la telecamera di Sottovoce ha indugiato sul viso in primo piano dell’Ingegnere carezzandone le rughe, indugiando sul naso ben disegnato, esplorando l’ampio cranio dove sono nati il Rione Alto del Vomero, sette palazzi del Centro direzionale, l’ingaggio di Allodi e quello di Maradona, un cranio costruttivo. Ha ancora una bella faccia l’Ingegnere, interviene Saverio Malaspina ragioniere, posso dire che sta invecchiando meglio di Robert De Niro. Ci sta bene in tv l’Ingegnere, commenta Salvatore pittore di alici, mi è piaciuto mentre Marzullo, smontato dall’Ingegnere sfinge, non ha avuto il coraggio di chiedergli se la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere. Ah, interviene don Peppino parcheggiatore allusivo, Aurelio gli avrebbe risposto fatti i cazzi tuoi. E l’Ingegnere che cosa avrebbe risposto, chiede Peppino cameriere. Avrebbe detto buonanotte saltando un giorno per amare, un giorno per sognare, un giorno per vivere, afferma Salvatore pittore di alici. L’Ingegnere ha smontato tutta l’architettura televisiva di Marzullo, annota Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Ha opposto il sorriso da ingegnere, questo ha fatto, riassume don Ciccio portiere di palazzo. Marzullo che ha fatto sempre interviste interessanti e una, memorabile, ad Anthony Quinn, con l’Ingegnere è andato in bianco, riferisce Salvatore pittore di alici. Come per trent’anni i giornalisti di tutto il mondo, precisa Pasquale Pazienza giornalista on-line, quando l’Ingegnere faceva la sibilla cumana di via Crispi. Marzullo ha stabilito comunque un record con l’Ingegnere, l’ha tenuto inchiodato su una sedia per quaranta minuti, osserva Saverio Malaspina ragioniere. Su una sedia Ferlaino non è mai rimasto seduto più di tre minuti, ammette Carmelo Mirabello regista di teatro popolare. Mentre Marzullo con molta pazienza faceva le domande, annota Gennaro Piromallo salumiere, m’è parso che l’Ingegnere volesse dirgli, Marzu’, pecché nun ci facimm ‘nu tressette. Ferlaino grandioso, esclama Salvatore pittore di alici, non s’è fatto marzullare. Figuriamoci, uno che, vista la malaparata, mentre un Napoli era appena finito e un nuovo Napoli stava per cominciare disse buonanotte, un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci, avendo capito tutto, conclude don Ciccio portiere di palazzo.