Buongiorno, Politano e Mazzocchi show: scatenati sul palco con Sal Da Vinci e Rocco Hunt

Cosa avrebbero fatto Buongiorno, Politano e Mazzocchi se non fossero diventati giocatori? Non lo sapremo mai, ma forse la loro esibizione con Rocco Hunt e Sal Da Vinci potrebbe dare qualche indizio.

Sui social sono comparsi alcuni video di una serata di divertimento per i tre giocatori del Napoli mentre cantavano in un locale la celebre "Rossetto e Caffè" di Sal Da Vinci, hit estiva che ha avuto successo particolarmente su TikTok. Su tutti, Mazzocchi, che poco dopo si è esibito in un duetto con Rocco Hunt cantando una canzone neomelodica, non ha mai nascosto il suo talento nel canto. Neanche nel consueto rito di iniziazione nel ritiro estivo del Napoli dove il terzino aveva cantanto un'altra canzone neomelodica incantando tutti.