Brividi prima di Napoli-Roma: l'inedito di Pino Daniele fa piangere lo stadio

NAPOLI - Impossibile non commuoversi. Soprattutto quando Napoli, o almeno tutto lo stadio Maradona, resta in silenzio e accende le sue luci per Pino Daniele. A quasi 10 anni dalla sua morte la famiglia, con in testa i cinque figli, decide di pubblicare l'inedito Again e lo presenta al Maradona in occasione di Napoli-Roma. Il presidente Aurelio De Laurentiis ascolta e vede le immagini in piedi, Ciro Ferrara si commuove e come lui tutti i napoletani presenti. Nel video si vede Pino Daniele in studio e, prima ancora, si ascoltano le sue parole del 2013, alla vigilia di un concerto a Londra. Lo stadio ascolta in religioso silenzio, al termine della canzone l'applauso è fragoroso. E gli occhi, di tutti, un po' più lucidi.