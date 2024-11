Il gol, l'esultanza, il gesto alla curva: così Lukaku ha dimenticato la Roma

NAPOLI - Con la Roma i big match li ha spesso falliti. Evidentemente la legge dell'ex è però più forte e oggi Romelu Lukaku ha avuto il merito di sbloccare una gara che sembrava inchiodata sullo 0-0. È stato bravo ad anticipare Hummels e a battere l'amico Svilar poi, dopo il gol, ha sorriso, sommerso dall'abbraccio dei compagni. Non ha esultato in modo sfrenato per rispetto ma ha mostrato il pugno alla curva e ha indicato con il dito la famiglia in tribuna. E la Roma? Giusto qualche freddo saluto con gli ex compagni. Ma d'altronde Big Rom è fatto così, basti pensare che non ha neppure fatto un post di saluto quando ha lasciato una città e una tifoseria che lo avevano inondato d'amore.