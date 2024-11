Conte e la gag con la pasta, patate e provola: la faccia della moglie è virale

Conte e la pasta patate e provola: la reazione della moglie Elisabetta

Conte, accompagnato dalla moglie, ha partecipato in prima fila alla prima puntata di Peppy Night, in onda sul Canale 21, show condotto da Peppe Iodice. Nel corso dello spettacolo, una volta notata la presenza in platea dell'allenatore, i cuochi del celebre ristorante Nennella hanno servito due piatti di pasta con patate e provola. Appena servito il piatto, la signora Elisabetta si è lasciata andare a un'espressione che subito è andata virale.