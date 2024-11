Napoli, la rinascita di Di Lorenzo: ecco perché è tornato un leader

Giovanni Di Lorenzo è stato il passato, è il presente e di questo passo sarà il futuro del Napoli ancora per un bel po’: ha compiuto 31 anni ad agosto ma corre come un ragazzino, mettendo dentro ogni partita l’esperienza, l’intelligenza tattica e la capacità di essere decisivo in fase difensiva e in fase offensiva. Più ala che terzino destro nel sistema di gioco di Conte, o comunque un esterno ultramoderno capace di trasformarsi nell’uomo in più quando la squadra attacca e poi di ristabilire equilibri e ordine con recuperi e coperture. Non è un caso che risulti sistematicamente il primatista della squadra per ingressi nella trequarti avversaria: 12 in totale con la Roma. Con 3 tocchi nell’area di Svilar - due meno di Kvara e uno meno di Lukaku - e un assist che lo ha catapultato sul podio della classifica delle partecipazioni attive a una rete. Quattro in totale - 3 gol e la rifinitura per la rete decisiva di Romelu - come Gosens, Theo Hernandez, Lazaro e Kyriakopoulos ; soltanto la freccia portoghese della Lazio, Nuno Tavares, ha fatto meglio di loro con 8 assist. Nessun difensore, però, è riuscito a segnare quanto Di Lorenzo in campionato: 3 reti. Il primo terzino in classifica marcatori dietro una sfilza di attaccanti e centrocampisti offensivi. È tornato capitan presente.

Di Lorenzo insostituibile

Ha cominciato la stagione da terzo di parte nel 3-4-2-1 che Conte ha varato fino all’acquisto di McTominay, la chiave del cambio di modulo. Dalla trasferta a Torino con la Juventus in poi, Di Lorenzo è rientrato alla base, a destra, a fare avanti e indietro su una catena dove si recita a memoria con Anguissa e Politano: si scambiano, si cercano, si trovano. Uno viene e l’altro va dentro al campo: con la Roma è stata una mossa decisiva. E non è un caso che su quella fascia Conte cambi molto raramente: solo Politano è partito una volta dalla panchina, contro il Lecce come Kvara a sinistra, mentre Di Lorenzo è sempre stato schierato dal primo minuto e mai sostituito esattamente come Rrahmani. I soli della rosa: 13 partite su 13 dal primo all’ultimo istante, più i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena. Unica pausa di stagione: il Palermo nei sedicesimi. Poi la Nazionale - cinque su sei in Nations con le stesse modalità - e la prospettiva di non respirare mai fino alla fine dell’anno: un azzardo scommettere che Conte decida di rinunciare al suo capitano domenica con il Toro, poi con la Lazio in Coppa e poi ancora.

Corsa e idee

Altissimo anche il rendimento atletico: è settimo per distanza media percorsa in campionato, 11,228 chilometri, a circa 200 metri dal podio (comanda McTominay con 12,037 chilometri). Con la Roma è stato il rifinitore chiave dell’azione del gol, ma già dopo un minuto e quindici secondi aveva messo Kvara nelle condizioni di colpire comodamente di testa a due passi da Svilar, con un cross perfetto disegnato da destra: sempre nel cuore nei momenti clou, una fonte di pericoli o di ottime idee. Un polmone del Napoli: con 100 tocchi è stato il secondo della squadra alle spalle di Rrahmani, il regista difensivo (123 per lui). Cosa chiedere di più? Beh, magari il record di gol: per il momento ha eguagliato il suo primato azzurro in Serie A, ma con l’Empoli ne ha segnati anche 5 nel 2018-19. Missione possibile. Diciamo che il futuro è dalla parte di capitan presente.