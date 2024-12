Dove vedere Torino-Napoli in tv? DAZN o Sky e orario

A Torino il Napoli vuole mantenere il primato in classifica. Antonio Conte confermerà in toto la formazione che ha battuto nell'ultimo turno di campionato la Roma, davanti a oltre cinquemila tifosi azzurri che seguiranno la squadra. Partita speciale per l'ex Buongiorno. I granata di Vanoli sono reduci dal pareggio contro il Monza, e cercano una vittoria che risolleverebbe le sorti della classifica.